وكالة أنباء الإمارات تطلق نظام «وام الإخباري» الرقمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت وكالة أنباء الإمارات نظام «وام الإخباري» الرقمي المزوّد بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد على إدارة العمل الإعلامي بطرق برمجية مبتكرة تسهم في أتمتة منظومة العمل الإخباري، وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام بدورته الأولى التي انطلقت بمركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، والمهندس أحمد حسن الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات، وعبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.

ويأتي إطلاق نظام «وام» الإخباري المتكامل إيذاناً ببدء العمل به رسمياً، وذلك في إطار سعي وكالة أنباء الإمارات إلى إضفاء مزيد من المرونة على صناعة المحتوى الإعلامي، وتقديم خدماتها بطرق مبتكرة للشركاء، وتبني نماذج عمل إعلامية مستدامة تواكب مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة تحرص وكالة أنباء الإمارات على توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات إعلامية رقمية استباقية تعتمد على أحدث تقنيات العمل الإخباري في مجال النشر الصحفي والتغطيات الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «إن إطلاق نظام «وام الإخباري الرقمي» يأتي ضمن عملية التطوير المستمرة التي تشهدها وكالة أنباء الإمارات في مختلف قطاعاتها وتقديمها لخدماتها الإعلامية بـ 19 لغة لتصل إلى جميع قارات العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات الإمارات لـلـ 50 عاماً المقبلة، ومواصلة التطوير لبناء نموذج إعلامي مستدام قائم على الإبداع والابتكار ضمن منظومة إعلامية متطورة ترسخ مكانة الإمارات وجهة إعلامية عالمية رائدة».

وأشار إلى أن النظام الرقمي الجديد يشكل نقلة نوعية في المجال الإعلامي والمعلوماتي لحوكمة آليات النشر والأرشفة الإلكترونية للمواد الإعلامية وفقاً للتسلسل الزمني، إضافة إلى تمكين الصحفي والمصور من إدارة عمله بما يضمن مرونة الحصول على المواد الإعلامية المنسقة والمصنفة طبقاً للتسلسل الزمني للأحداث والفعاليات المتنوعة.

وذكر أن نظام «وام الإخباري الرقمي» يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، الذي تم برمجته وتطويره بسواعد وطنية متبعاً أفضل الممارسات الإعلامية العالمية. موضحاً أن النظام الجديد يوفر أجندة صحفية متكاملة لكل الأحداث والمناسبات، ما يتيح تنظيم خطط العمل اليومي بالشكل الأمثل، إضافة إلى تنسيق جهود وعمليات التغطية الإعلامية بتوفير أجندة موحدة للمساعدة في بث الأخبار لأكبر عدد من المستفيدين ضمن حدود جغرافية محددة.

ومن جانبه قال المهندس أحمد حسن الحمادي: «إن «نظام وام الإخباري» يأتي تتويجاً لجهود وكالة أنباء الإمارات الرامية إلى مواصلة التطور والتقدم وتبني نموذج إعلامي حديث ومتطور يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم خدمات إعلامية من خلال نظام رقمي عصري شامل ومتكامل يعتمد على أحدث تقنيات إدارة العمل الإخباري في منظومة برمجية مبتكرة».

وأضاف الحمادي: «إن النظام الرقمي الجديد يمثل بوابة ذكية متكاملة تعمل على تسهيل تدفق المعلومات وإدارتها وإنجاز التغطيات الإعلامية المتنوعة حتى وصولها إلى وسائل الإعلام بشتى مجالاتها مستهدفاً سرعة إنجاز العمل الصحفي، إلى جانب توفيره لحلول رقمية متطورة، وتوظيف أحدث التقنيات البرمجية بشكل مبتكر ومتكامل ومستمر، بما يحافظ على سرية البيانات وسلامتها، اعتماداً على أعلى المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات».

وأعرب عن شكره وتقديره لفريق عمل «وام» على ما بذله من جهود كبيرة لتوظيف التقنيات الذكية، وابتكار مسارات وحلول استباقية في تطبيق أفضل المعايير لإنتاج نظام عصري ومؤثر بشكل متكامل يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي.

ويعد «وام الإخباري» نظاماً رقمياً متطوراً وشاملاً في مجال استقبال الأخبار وصياغتها وتحريرها وبثها، إلى جانب ربطها بالمواد المصورة والفيديوهات الخاصة بها، معتمداً على أفضل وسائل تكنولوجيا المعلومات وأحدثها، وهو ما يسهم في إثراء وكالة أنباء الإمارات، وتعزيز دورها في خدمة مسيرة النهضة والنماء والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويوفر «نظام وام الإخباري» خاصية قياس مستوى الجودة، بما يتناسب مع المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة، وكذلك التعرف الذكي على الصور والفيديوهات، مما يعمل على إثراء المواد الإعلامية ببيانات دقيقة، إضافة إلى إدارة التنبيهات وإدارة التغطيات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والقدرة على جدولتها وربطها بالمعدات التخصصية لها، وتخطيط وتنفيذ وتحديد إطار زمني لها مع مراقبة المستجدات التي تطرأ عليها، فضلاً عن إدارة التحرير من خلال القدرة على إنشاء وتحرير الأخبار النصية والمرئية بكافة عناصرها الـ 5: النصية والمصورة والصوتية والفيديو، وكذلك محتوى منصات التواصل الاجتماعي.

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