شرطة دبي تعرض خدماتها وبرامجها التدريبية في «إكسبو أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، بمركز دبي التجاري العالمي، عارضةً أحدث ابتكاراتها وخدماتها الذكية الهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم والتيسير عليهم، إلى جانب عرض برامجها التدريبية والتأهيلية لمساندة ودعم أصحاب الهمم.

وأكد سيف الفلاسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن شرطة دبي تشارك في معرض أصحاب الهمم بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف عرض أبرز خدماتها وتجاربها في خدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع، سواء في مجال التدريب أو التأهيل أو الخدمات الذكية والإلكترونية.

وأضاف: «شرطة دبي سباقة في خدمة أصحاب الهمم في كافة المجالات، سواء على مستوى المجتمع الخارجي الخاص بالمتعاملين أو المجتمع الداخلي المكون من الموظفين العاملين في القوة، ولذلك تحرص كل الحرص على التواجد في الفعاليات المهمة والمعارض الخاصة بأصحاب الهمم لعرض برامجها ليستفيد منها جمهور المتعاملين».

وتابع الفلاسي أن شرطة دبي تعرض مجموعة متنوعة من الخدمات في المعرض، والتي تأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، وسياسة أصحاب الهمم بشرطة دبي.

وخلال فعاليات المعرض، عرض المركز الدولي للأمن والسلامة في شرطة دبي برنامج دورة التدريب الخاصة بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم، خاصة في حالات حدوث الأزمات والكوارث.

تمكين

وقال المقدم محمد خميس المري، مدير المركز، إنه تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، أطلق المركز دورة كيفية التعامل مع أصحاب الهمم أثناء الأزمات والكوارث، وتم تدريب الجمهور والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لتمكينهم من التعامل باحترافية مع هذه الفئة للتغلب على جميع التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول والطرق المُثلى للتواصل معهم وفهم احتياجاتهم لإدماجهم في مجتمع واعٍ وأكثر أمناً وسلامة بمختلف أنواع الإعاقات.

وأضاف: بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة المهمة منذ العام 2017 إلى العام الجاري 123 ألفاً و193 مستفيداً من 1304 جهات في القطاع الخاص، و691 جهة في القطاع الحكومي.

كما عرضت شرطة دبي عبر منصتها في المعرض خدمة «لبيه»، التي تقدم الخدمات لأصحاب الهمم وكبار السن عن طريق جهاز خاص متوفر في مواقف مراكز الشرطة، ويحتوي على كافة الخدمات وتقنيات الاتصال الصوتي والمرئي لتسهيل عملية التواصل معهم.

وأكد المهندس محمود سعيد، من الإدارة العامة للدعم اللوجستي، أن خدمة «لبيه» توفر كافة الخدمات الشرطية لأصحاب الهمم بمختلف الإعاقات، وتمكنهم من إنجاز كافة معاملاتهم في مواقف مراكز الشرطة دون الحاجة إلى النزول من مركباتهم، مبيناً أن أجهزة الخدمة متوفرة حالياً في مراكز شرطة جبل علي والبرشاء والمرقبات، إلى جانب نادي الضباط.

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