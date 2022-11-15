إطلاق مشروع دراسة واقع الاتصال الحكومي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقطب جناح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، المشارك في فعاليات «الكونغرس العالمي للإعلام»، زوار الحدث الإعلامي الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لـ 3 أيام، للاطلاع على أبرز مبادرات المكتب التطويرية في قطاعي الإعلام والاتصال الحكومي.

وزار الجناح أحمد عفيف نائب رئيس جمهورية سيشيل، الذي كان في استقباله طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجرى استعراض تجربة إمارة الشارقة الإعلامية ورؤية المكتب المستقبلية. كما زار الجناح الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير شؤون الإعلام البحريني، وجرى الاطلاع على منصة الإعلام الذكي التي تربط إدارات الإعلام والاتصال بحكومة الشارقة بالقطاع الإعلامي، وتعنى بتوحيد العمل الإعلامي في إمارة الشارقة، وتستهدف بناء كفاءات متميزة في الاتصال الحكومي والعمل الإعلامي.

وتم استعراض برامج عمل إدارات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بما فيها المركز الدولي للاتصال الحكومي، وأبرز مبادراته، منها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والموقع الإخباري الإلكتروني، ونادي الشارقة للصحافة، وإدارة الاتصال الحكومي، ومركز الشارقة للاتصال.

تجربة

وجرى إطلاع الزوار على تجربة الجامعات ضمن برنامج الظل الوظيفي الذي يتبناه المكتب بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والمشاركين في البرنامج الذي يساهم في صقل مهارات منتسبيه وتعزيز قدراتهم.

وأجمع المشاركون في الحوار الملهم للظل الوظيفي، على أهمية البرنامج ودوره في نقل خبرات موظفي المكتب الإعلامي إلى الطلبة والموظفين بمهنية عالية تتيح تجهيزهم لسوق العمل واكتساب المعرفة التي تسهل أمورهم الوظيفية بمهنية عالية.

وأطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مشروع دراسة واقع الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة الذي يركز على دراسة واقع ممارسة الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من منظور علمي ومعرفي جديد، يرصد ويحلل، ويقيم واقع وتطبيقات وممارسات الاتصال الحكومي في دوائر وهيئات إمارة الشارقة، من كل جوانبها، ويستشرف آفاق المستقبل.

قاعدة

وتستهدف الدراسة توفير قاعدة بيانات متكاملة عن ممارسة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة ورصد واقع وتحديات وآفاق مستقبل عمل الاتصال الحكومي، وتقييم الأداء الاتصالي لإدارات وأقسام الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة وصولاً إلى تقديم نموذج علمي بحثي قابل للتطبيق في دول أخرى، وتقدم الدراسة مقترحات لبحوث مستقبلية في الدولة واستشارات للهيئات والدوائر الحكومية في مجال ممارسة الاتصال الحكومي، كما تطرح تصوراً متكاملاً لكيفية تقييم إدارات الاتصال الحكومي، ورصد أفضل الممارسات والمبادرات التي تم القيام بها من قبل بعض دوائر الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى طرح تصورات حول أفضل الهياكل التنظيمية والممارسات الاتصالية التي يمكن الاقتداء بها في عمل إدارات الاتصال الحكومي.

تقرير

وتسعى دراسة واقع الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة إلى إعداد وإنتاج تقرير شامل يرصد واقع وتحديات ومستقبل الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة وإعداد دراسات منفصلة ومتنوعة عن الحالات والقضايا التي تم إدراجها في المشروع، ووضع نماذج إرشادية وأدلة عمل لمساعدة القائمين بالاتصال الحكومي على ممارسة مهامهم بجودة عالية.

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