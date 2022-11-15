«إسعاف دبي» تشارك في «إكسبو أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ويهدف لإبراز الجهود المميزة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم من الإسهام بدورهم في رسم مستقبل الإمارات خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة: نعرض خلال مشاركتنا في المعرض نموذجاً لمركبتنا التخصصية لأصحاب الهمم، والمزودة بجميع الأدوات والأجهزة الدقيقة لقياس العلامات الحيوية للمريض ولكتابة تقرير مصغر عن حالته وجميع بياناته الشخصية والصحية وإرسالها عن طريق النظام الإلكتروني إلى المستشفى، لكي يستعد الطاقم الطبي لاستقبال الحالة والتدخل الفوري لعلاج المريض والمصاب عند الوصول للمستشفى، كما تحتوي على الأدوية الحيوية اللازمة للحالات الحرجة، إضافة إلى الأجهزة الخاصة المساعدة لأصحاب الهمم وذوي الإعاقات المختلفة،

وأكد أن الكوادر الإسعافية في المؤسسة مدربة تدريبًا متخصصاً في التعامل النفسي ولغة الإشارة يؤهلهم للتعامل السليم مع أصحاب الهمم نفسياً وذهنياً

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وعلى مستوى الخدمات الذكية إضافة خاصية خاصة بأصحاب الهمم في تطبيق المؤسسة (DCAS SOS) تمكنهم من طلب الإسعاف لأصحاب الإعاقة السمعية والبصرية، تمكن أصحاب الإعاقة السمعية الدخول على التطبيق واختيار خيار طلب الإسعاف بعد إدخال بيانات الحالة المرضية أو نوع الإصابة والضغط على زر النجدة فوراً، أما بالنسبة لأصحاب الإعاقة البصرية؛ فبإمكانهم طلب الإسعاف عبر هز الهاتف بطريقة معينة ثم إيصال المبلغ بالعمليات وطلب الإسعاف فوراً.

وتم التعديل على موقع المؤسسة الإلكتروني ليلائم أصحاب الهمم، كما تم أخيراً إضافة جميع تصنيفات الإعاقة العالمية في الأجهزة اللوحية داخل مركبات الإسعاف وعددها (9) تصنيفات.

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