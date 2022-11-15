مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء لعائلات السويدي والحريز وأهلي وعبدالرحيم

المصدر: وام

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قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور لهم مهرة راشد عبد الله الحريز، وموزة عبيد السويدي، وعبدالرحمن علي أهلي، وفاطمة عبدالرحيم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجالس عزاء المتوفين في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسر وذوي المتوفين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وأسرهم جميل الصبر وحُسن العزاء.

من جهتهم أعرب أهالي وذوو المتوفين عن تقديرهم لزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه على مواساتهم، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء وأن يحفظ قيادتها الرشيدة من كل شر وسوء.

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