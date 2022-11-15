شرطة عجمان تفوز بجائزة الأفكار البريطانية عن «التركيز على المتعاملين»

المصدر: عجمان - البيان

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حصدت القيادة العامة لشرطة عجمان المركز الأول في جائزة الأفكار البريطانية لعام 2022 فئة التركيز على المتعاملين عن فئة دورية لخدمتكم، من بين أكثر من 109 أفكار تم تقييمها على مستوى العالم.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن فوز شرطة عجمان بجائزة الأفكار البريطانية لعام 2022 بعد نجاح وتميز فكرة دورية لخدمتكم، وهي فكرة مبتكرة ومستحدثة جاءت لتقدم خدمات استباقية للمتعاملين من كبار السن وأصحاب الهمم والنساء في منازلهم، انطلقت من قسم ترخيص الآليات بإدارة ترخيص الآليات والسائقين.

تسلم الجائزة النقيب علي بن محمد النعيمي رئيس قسم ترخيص الآليات بشرطة عجمان، والملازم عبد العزيز بن سلطان النعيمي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة توكيسبيري بالمملكة المتحدة لتوزيع جوائز فكرة العام 2022 الدولية التي تقدمها جمعية الأفكار البريطانية بهدف تكريم الأفكار المبتكرة وتصنيف المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وسعياً لتعزيز دور الابتكار في مجالات تحسين الأداء والعمل المؤسسي.

من جانبه أوضح النقيب علي محمد النعيمي أن دورية في خدمتكم هي الأولى على مستوى القيادات الشرطية في الدولة، وتختص هذه بتقديم الخدمات للفئات المحددة مثل تجديد ملكيات المركبات ورخص القيادة، إلى جانب الخدمات المرورية الأخرى من خلال الانتقال لمنازلهم في حال طلبهم للخدمة.

وأضاف رئيس قسم ترخيص الآليات إن الدورية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي مجهزة بكل الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات للمتعاملين بجودة عالية ومميزة ترتقي إلى مستوى خمس نجوم وفق تصنيف نظام النجوم العالمي لتقديم الخدمات، وقد حققت الخدمة نسبة 100 % في رضا المتعاملين عن الخدمة.

وأهدى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي هذا الفوز إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء تجسيداً للدعم الحكومي والقيادي، واهتمام الموظفين ومساهمتهم في دعم ومساندة مسيرة التميز التي عززت الارتقاء بمستوى القيادة إلى أعلى درجات التميز.

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