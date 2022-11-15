محمد بن راشد يكرِّم الفائزين بجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن قيم العطاء والبذل من القيم المتأصلة في نفوس أهل الإمارات، مشيداً سموه بالأفكار الملهمة والمبادرات النوعية التي تطلقها المؤسسات في هذا السياق ضمن إطار عملها المؤسسي، إضافة إلى الجهد الذي يبذله الأفراد في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق صالحه.

جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائزين بـ"جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع في قصر زعبيل في دبي اليوم (الثلاثاء) بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جهود وإسهامات كل من شملهم التكريم ضمن الجائزة، وما قاموا به من أعمال خدمية وخيرية تعبر عن لُحمة المجتمع وتكاتف مؤسساته وأفراده، وما لتلك المبادرات من أثر إيجابي يسهم في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، وترسيخ دعائم التعاضد والتكافل من خلال أعمال نبيلة تعبر عن القيم النبيلة والمبادئ الأصيلة لأبناء الإمارات، وتمثل قدوة يحتذى بها في مجال العمل التطوعي.

8 مكرمين

وقد كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن فئة الأفراد بمنحهم "قلادة خدمة المجتمع" كلاً من: محمد جمعة النابودة، وأسرة المرحوم عبيد الحلو وتسلمها حفيده، كما شمل التكريم ضمن فئة "وشاح خدمة المجتمع": محمد سعيد الغيث، والمرحوم الشيخ محمد نور سيف المهيري، وتسلمها حفيده.

وشملت جائزة "وسام خدمة المجتمع" كلاً من: المرحوم محمد عبد الله القاز، وتسلمها نجله، وعبد السلام محمد رفيع ضمن فئة الأفراد، أما في فئة المؤسسات عن ذات الجائزة فقد كرّم سموه مجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، بدرع خدمة المجتمع.

حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وفي هذه المناسبة، أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع عن خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكريم سموه فرسان العمل المجتمعي، وحرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بجهود رموز إماراتية سعت أن يكون لها دورها الملموس في خدمة المجتمع.

ولفت معاليه إلى أن الجائزة عكفت خلال دوراتها المتعاقبة على تكريم الأفراد والمؤسسات التي يقدمون أعمالاً جليلة تنعكس إيجاباً على تنمية المجتمع ورفاهيته، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون دبي مدينة للتضامن والتكافل وتنمية المجتمع وتحويل هذا الجهد إلى عمل مؤسسي مستدام.

يُذكر أن "جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع" قد تأسست في العام 2013 بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع عبر برامج ومبادرات وأعمال تعود بالنفع على المجتمع ضمن العديد من القطاعات الرئيسية، دون السعي لتحقيق ربح مادي من ورائها.

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