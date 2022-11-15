مني المري في الكونجرس العالمي للإعلام: الإمارات تصدر المبادرات الملهمة إلى العالم

المصدر: وام

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أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.. أن مستقبل قطاع الإعلام يحظى بأهمية كبيرة في دولة الإمارات وله تأثير مهم، كما أن التعليم يعد أحد الركائز الرئيسية لتأسيس الشباب في الدولة وإعداد جيل مثقف وواعِ، وقالت إن الدول المستقبلية تديرها قيادة ذات رؤية مستقبلية مثل الإمارات.

وأضافت سعادتها خلال مشاركتها بجلسة “الاستثمار في المهارات الإبداعية لشباب اليوم لإعدادهم للعمل في إعلام الغد”، على هامش جلسات اليوم الأول للكونغرس العالمي للإعلام، أن الإمارات تستثمر في قطاعات المستقبل والذي يبدأ بالإنسان، لذا كانت المبادرات الرائدة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة؛ وتهدف تلك المبادرات والبرامج الوطنية لتدريب الإعلاميين من أجل خلق فرص واعدة لكفاءات شابة جديدة ، مؤكدة أن مبادرات الإمارات الملهمة عالمية وإقليمية علي مستوي الوطن العربي وليست محلياً فقط.

وأشارت نائب رئيس مجلس دبي للإعلام، إلى أهمية إيصال المعلومة عن طريق التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من إمكانياتها للمساعدة في صقل مهارات الشباب الذي أضحى يستقبل المعلومة عبر هاتفه الجوال، داعية إلى ضرورة تدريس المواد التي تساعد على فهم خوارزميات منصات السوشيال ميديا وبث محتوي مؤثر يفيد المجتمع، وكيفية إيصاله إلى الجمهور المستهدف.

ولفتت سعادتها إلى أن العالم يمر بوقت عصيب ويواجه الشباب الكثير من التحديات، خاصة وأن الشباب أقل من 24 عاما تصل نسبتهم إلى 60%، مشددة على ضرورة نقل الوجه الإيجابي للدول العربية وإعطاء الفرصة للشباب.

وأشارت إلى دراسة نشرها معهد رويترز حول دور المؤسسات الإعلامية في العصر الحالي، والتي نوهت بدورها إلى أنه قد تبدل الحال فبدلاً من انتاج المؤسسات الإعلامية للمواد الإخبارية؛ أصبح المتحكم في نشرها منصات التواصل الاجتماعي، وأن المرحلة القادمة تستوجب الاستعداد لمواجهة ذلك التحدي بين وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأردفت أن التحول الرقمي ضروري ومرحلة مهمة للريادة وهو ما اتجهت له دولة الإمارات العربية المتحدة إليه مبكراً، مؤكدة على دور المسؤولين في مساعدة الشباب في كل القطاعات وتوجيههم.

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