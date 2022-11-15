هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم مختبر الإبداع للشركاء 2022

المصدر: البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مختبر الإبداع لشركائها، وذلك في مركز الابتكار التابع للهيئة ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بحضور مجموعة من شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص. وهدفت الفعالية إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون لتحقيق الاستراتيجيات المشتركة، وتلبية احتياجات الشركاء وتخطي توقعاتهم، وتطوير المقارنات المعيارية، إلى جانب إدارة المخاطر والارتقاء بالمرونة المؤسسية. واشتمل مختبر الإبداع على باقة من ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية، فضلاً عن جولة في أرجاء مركز الابتكار.

وبهذه المناسبة قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، لتحقيق الطموحات الوطنية والعالمية، والمساهمة في استشراف وصنع مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا الحالية والقادمة، وتحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071"، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم. وتفخر الهيئة بشراكاتها الفعالة التي تعمل على ترسيخ تضافر الجهود الدولية في مواجهة التحديات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتحفيز البحوث والابتكار لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة، وتسريع عجلة التحول الرقمي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة."

وأضاف معالي الطاير: "على مدار مسيرة الهيئة الحافلة بالإنجازات والنجاحات العالمية المرموقة، أدى شركاؤنا دوراً جوهرياً في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم في كافة المجالات، وفي دعم سعيها الدؤوب في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ومواكبة ازدهار دبي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز سعادة المعنيين وجودة الحياة في إمارة دبي."

وتقدّم معالي سعيد محمد الطاير، بالشكر إلى جميع شركاء الهيئة المحليين والعالميين، مثنياً على حرصهم على مواصلة تعزيز أواصر الشراكات البنّاءة لما فيه صالح جميع الأطراف، وبما يدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة. وأكد معاليه حرص الهيئة على الاستماع إلى أفكار وآراء وملاحظات المعنيين بما في ذلك المتعاملين والشركاء، وأفراد المجتمع بهدف ترجمتها إلى خدمات ومبادرات تتوافق واحتياجاتهم، ومواصلة عملية التطوير والتحسين، وضمان تحقيق أفضل النتائج.

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