رئيس الدولة يشارك في قمة قادة مجموعة العشرين التي بدأت أعمال جلستها الرئيسية اليوم في إندونيسيا

المصدر: وام

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شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في الجلسة الرئيسية للقمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) والتي بدأت اليوم في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا وتستمر حتى الغد .. برئاسة فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا وحضور قادة دول المجموعة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

واستهل صاحب السمو رئيس الدولة كلمته في القمة.. بتوجيه الشكر إلى الرئاسة الإندونیسیة لجھودھا الكبیرة في قیادة أعمال مجموعة العشرین وتنسيقها.. متمنياً التوفيق والنجاح لجمهورية الهند الصديقة في رئاسة المجموعة خلال العام المقبل.

وقال سموه : " نحن نؤمن في دولة الإمارات بأن النھج المتوازن ھو الأنجح لتحقیق الاستدامة " .. مؤكداً التزام الدولة بدورھا المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتھا الرائدة في قطاع الطاقة النظیفة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقیمة 50 ملیار دولار في مجال الطاقة النظیفة في أكثر من 40 دولة عبر العالم، وتأسيسها "تحالف القرم من أجل المناخ " بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، إضافة إلى إطلاقها مبادرة "تسريع تحول الدول النامية نحو الطاقة المستدامة" بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وشدد سموه على أن دولة الإمارات ستستمر، بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً ببذل أقصى الجھود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء وتسخير إمكانّیاتھا وموانئھا وطیرانھا لدعم ُمبادرات وأھداف الأمن الغذائي.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المشاركين في القمة .. معبراً عن تطلعه إلى لقائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام المقبل ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين صباح اليوم وكان في استقباله لدى وصوله فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، حيث تبادل الجانبان الأحاديث الودية فيما التقطت لسموه والرئيس الإندونيسي الصور التذكارية.

وضم الوفد الرسمي المشارك مع صاحب السمو رئيس الدولة في القمة كلاً من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

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