مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد القائد الإنسان

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي هو القائد الإنسان والأخ الصديق. وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: «دمت لنا ولدبي النبض الذي نحيا به». جاء ذلك في مقطع فيديو نشره سمو الشيخ مكتوم بن محمد، عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، بمناسبة عيد ميلاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تضمن عدداً من الصور لسموه، وعلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد على مقطع الفيديو واصفاً سمو الشيخ حمدان بن محمد بقوله: «القائد الإنسان.. والأخ الصديق.. دمت لنا ولدبي النبض الذي نحيا به».

إلى ذلك، نشرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» صورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعلّقت سموها على الصورة قائلة: «اجتمعت فيك صفات المؤسسين.. رؤية محمد بن راشد، وطموح دبي.. كل عام وأنت بخير، أخي الذي أحبّ.. وبه أفتخر».

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