سلطان القاسمي: الفن مسؤولية ورسالة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أمس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، مؤكداً سموه على الدور الرئيس للأكاديمية كمشروع ثقافي وفني كبير، وأهميتها في العمل بجهدٍ وجديّة في تطوير مختلف الجوانب العلمية والعملية، ووضع البرامج المختلفة ذات الارتباط بالثقافة العربية للمنتسبين لها حتى تتمكن من تخريج كوادر مؤهلة ومدربة تُسهم في الحركة الفنية والمسرحية والثقافية بشكل عام في المجتمع، لأن الفنون مسؤولية ورسالة.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة باستحداث بعض المساقات الجديدة للطلبة ضمن مناهج الأكاديمية، وذلك في إطار التعريف بالثقافة والمسرح العربي والشأن المحلي مع التركيز على خمسة مساقات أكاديمية تتضمن: التاريخ المحلي من الناحية الاجتماعية مثل الأهازيج، والملابس والأدوات بأنواعها، واللغة العربية، وتاريخ المسرح العربي، إلى جانب اقتصاديات العمل الفني، بما يمكن الطلبة من معرفة ثقافات المناطق والبيئات كل على حدة.

كما وجه سموه باستكمال البنى التحتية المتكاملة للأكاديمية، مشيداً بجهود العاملين فيها خلال الفترات السابقة.

واعتمد الاجتماع إضافة بعض الشخصيات العامة إلى عضوية مجلس الأمناء، من المنطقة والدولة من المتخصصين في العلوم المسرحية والثقافة العربية بشكل عام.

كما أجاز الاجتماع التقرير الذي قدمه مدير الأكاديمية حول ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب التقرير المالي، ومحضر الاجتماع السابق للمجلس.

وعقب الاجتماع تجول سموه في الأكاديمية متفقداً بعض المرافق الدراسية فيها، ومطلعاً على ما تم من تجهيزات وتطوير في الجوانب الأكاديمية والعلمية.

وتوقف سموه في المكتبة، حيث استمع إلى شرح مفصل عما تتضمنه من أنظمة متعددة لتوفير المعلومات، والمصادر المتنوعة للمعرفة من كتب ومراجع في شتى العلوم والآداب التي تختص بالبرامج الدراسية بالكلية، موجهاً سموه برفدها بمزيد من الكتب، وما يحتاجه الطلبة من مصادر متنوعة تخدم أبحاثهم العلمية ودراساتهم.

وتجاذب سموه الحديث مع عدد من الطلبة بالأكاديمية، أثناء أعمالهم اليومية الدراسية، حول أهمية العلم وربطه بالموهبة، والتواصل المستمر مع المعلمين لاكتساب الخبرات، والاهتمام بالأبحاث العلمية المبتكرة.

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