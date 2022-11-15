حمدان بن زايد: الإمارات رائدة في الاستدامة

المصدر: الظفرة - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مستمرة في مساعيها الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وبناء اقتصاد المعرفة، ودعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه أمس، إلى محطة «شمس» للطاقة، و«مركز الظفرة للابتكار» في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «زرنا اليوم محطة شمس للطاقة الشمسية بمنطقة الظفرة، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، وتفقدنا «مركز الظفرة للابتكار» الذي يقوم بجهود كبيرة في تسليط الضوء على ريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وتعزيز ثقافة الابتكار وبناء اقتصاد المعرفة».

وقال سموه إن تدشين محطة شمس للطاقة الشمسية المركزة في مارس 2013، شكل خطوة رائدة نحو تعزيز جهود دولة الإمارات الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، والمقترن بالنهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

وأضاف سموه: «ساهمت محطة شمس، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميغاواط، بدور مهم في رسم ملامح قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليشكل هذا المشروع نموذجاً ناجحاً لتكاتف الجهود والشراكات المثمرة».

ولفت سموه إلى أن محطة شمس، تعد من أوائل المشاريع الرائدة في مجال الطاقة الشمسية المركزة، وشكلت نقطة انطلاق للعديد من المشاريع الأخرى بمجال الطاقة الشمسية في الدولة، والتي تعد الأضخم عالمياً، وتسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافنا الوطنية، المتمثلة بزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 50 في المئة، وخفض الانبعاثات، والوصول إلى الحياد المناخي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لمركز الظفرة للابتكار، عن تشجيعه للدور التثقيفي والمعرفي الذي يقوم به المركز، وتسليطه الضوء على إنجازات دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الذي أطلق نهضةً اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على تسخير أدوات المعرفة والابتكار، بالتوازي مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

رافق سموه خلال الزيارة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وخديم عبد الله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة، وماجد عبد الرحيم العوضي مدير عام شركة شمس للطاقة، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، قد تفقد خلال زيارته للمحطة «مركز الظفرة للابتكار»، الواقع ضمن محطة شمس، والذي يسلط الضوء على إنجازات وريادة دولة الإمارات وأبوظبي، في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

واستمع سموه إلى شرح حول أهم المرافق التي يضمّها المركز وأقسامه المختلفة، ونماذج المشاريع المعروضة، وقام بالتوقيع الإلكتروني على منصة الالتزام بهدف دعم الاستدامة.

كما قام سموه بجولة في محطة شمس، اطلع خلالها على أقسام ومرافق المحطة التي تضم ما يصل إلى 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة، ساهمت في تزويد نحو 20 ألف منزل بالطاقة، وتسهم في تفادي إطلاق 175 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

حلول مبتكرة

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الحلول المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، يأتي إنشاء مركز الظفرة للابتكار، ليعزز الجهود الريادية لدولة الإمارات، ودورها المؤثر كمحفز لمشاريع الطاقة المتجددة، وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة، وتعريف الجمهور بمدى أهمية وتأثير مشاريع الاستدامة الرائدة في الدولة».

وأضاف معاليه: «لقد كانت الإمارات سبّاقة في إدراك أهمية الطاقة النظيفة، ودورها الحيوي ضمن مزيج الطاقة، ومساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي، وكانت محطة شمس في عام 2013، خطوة متقدمة في هذا المجال، حيث كانت تعتبر حينها أكبر محطة عاملة في العالم، والأولى من نوعها في المنطقة». وأوضح معاليه أن مركز الابتكار الجديد، يدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، لا سيما في إطار استعداداتنا المتواصلة لاستضافة مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 العام المقبل، والمضي قدماً في تنفيذ التزامات الدولة في مجال العمل المناخي، وفي مقدمها مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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