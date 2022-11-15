رئيس الدولة يلتقي مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين وإندونيسيين مشاركين في «B20»

المصدر: بالي - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا الصديقة عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين والإندونيسيين المشاركين في قمة مجموعة العشرين للأعمال (B20)، التي استضافت اجتماعاتها إندونيسيا يومي 13 و14 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بحضور جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.

علاقات

وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية بشأن طبيعة العلاقات الوثيقة، التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وخصوصيتها بجانب الأرضية المشتركة، التي يوفرها البلدان لقطاع الاقتصاد والبيئة المشجعة والجاذبة لإقامة الشراكات الاستثمارية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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