شرطة دبي تختتم برنامج «علم النفس الجنائي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، اختتام البرنامج التدريبي «علم النفس الجنائي»، والذي عقده المركز الدولي للعلوم الجنائية بالإدارة على مدى 6 أسابيع، لعدد من طالبات تخصص علم النفس بجامعة برمنغهام في دبي.

وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل دائم ومستمر على فتح المجال للطلبة للحصول على الخبرات العلمية في مختلف التخصصات بشرطة دبي، والتي تسهم في رفع مستوى المعرفة لديهم من خلال التدريب العملي والمكمل للتدريب النظري، وإن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعد من الإدارات المتقدمة في علم الجريمة، حيث تمتلك الخبرات العلمية، والتقنيات الحديثة وأحدث الممارسات والأدوات والدراسات البحثية التخصصية التي تثري الطلبة المتدربين وتساعدهم على التعرف إلى هذا المجال بشكل أكبر.

نتائج

واستمع اللواء بن غليطة، لعدد من الأوراق البحثية للمتدربات والتي تُعنى بتقييم الخطورة والاختبارات الشخصية في مجال علم النفس الجنائي، والنتائج والتوصيات لهذه الأوراق، مشيداً بمستوى المعرفة والإنجاز الذي تحقق في هذا البرنامج، وداعياً الطالبات إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تطور العمل، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة بشكل دائم على الاستماع لأفكار الشباب والطلبة في مختلف التخصصات، ودراستها وتطبيق ما يناسب منها.

من جانبه قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية بشرطة دبي، إن البرنامج تم تصميمه بطريقة دقيقة تضمن للطالبات الحصول على أكبر قدر من المعرفة في مجال علم النفس الجنائي، ويلبي ويحقق أهداف التدريب، كما يشرف على الطلبة عدد من المتخصصين والخبراء والمشرفين في الإدارة منهم الرائد الدكتور راشد المنصوري، وسارة الكمالي، وميثاء النابودة.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية دربت العديد من الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات على مستوى الدولة، بمشاركة من 115 محاضراً وخبيراً متخصصاً من القيادة العامة لشرطة دبي، وهو ما يعكس مستوى الدور المهم التي تقوم به شرطة دبي في رفد الطلبة والدارسين بالعلوم الحديثة والتدريب الجيد، والذي يصقل من مهاراتهم ويزودهم بالمعارف والعلوم الحديثة.

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