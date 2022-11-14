وزارة الداخلية تنفّذ تمريناً ميدانياً بمختلف إمارات الدولة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية عن اعتزامها تنفيذ تمرين أمني ميداني في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن التمرين «ضمان 6» سيجرى في تمام الساعة السادسة من صباح غد، وينتهي الساعة السادسة مساءً.

وأشارت إلى أنه قد يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية.

ودعت الجمهور إلى عدم التصوير، والابتعاد عن موقع التمرين، وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظاً على السلامة.

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