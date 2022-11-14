صحيفة إندونيسية: نسخة جامع الشيخ زايد هدية محمد بن زايد لإندونيسيا

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أشادت صحيفة «ذا جاكارتا» اليومية الإندونيسية بما وصفته بهدية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك عند افتتاح سموه، اليوم، نسخة مماثلة لجامع الشيخ زايد الكبير، بمدينة سولو بجمهورية إندونيسيا الصديقة، وذلك بحضور جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.

وخلال حدث الافتتاح الرسمي، شوهد مئات الأشخاص وهم يتدفقون إلى الشوارع المجاورة للمسجد، لحضور مراسم افتتاح هذا الصرح الاستثنائي، الذي يمثل «عمق الصداقة الوثيقة بين الزعيمين» بحسب «جاكارتا بوست» الناطقة بالانجليزية، حيث صمم المسجد الجديد ليكون نسخة طبق الأصل من مسجد الشيخ زايد الكبير بالعاصمة أبوظبي، وهو مطلي باللون الأبيض مع زخرفة مذهبة، كما يضم 4 مآذن، وقبة رئيسية واحدة.

ونقل أحد المسؤولين بإندونيسيا أن الصرح الجديد يستوعب نحو 10 آلاف مصلٍّ، وسيصبح مركزاً للتعاليم الإسلامية في مدينة سولو.

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