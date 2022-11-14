هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تشارك في «توظيف»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بمناسبة انطلاق معرض توظيف أبوظبي أكد قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، أن مشاركة الهيئة في المعرض تُسهم في تفعيل المشاركة الإيجابية والمواطنة الفعالة للمستفيدين عبر حثهم على السعي الجاد للعمل، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة على صعيد تمكين المستفيدين، ودعمهم لإيجاد فرص عمل مناسبة. وفي ذات السياق أكد الهاشمي على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تسهم الهيئة من خلالها في تمكين المستفيدين القادرين على العمل، حيث قال: إن مشاركتنا في «توظيف» تأتي في إطار تعزيز المزيد من الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات وبما يحقّق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في المشاركة الإيجابية، وتوفير حياة كريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود.

يذكر أن جناح هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي يقدم 4 ورش عمل يومياً تختص بتدريب المستفيدين، وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل من خلال تقديم ورش خاصة للتدريب على كتابة وتطوير السير الذاتية للمستفيدين والتدريب على إجراء المقابلات الوظيفية بنجاح واحترافية، حيث تسهم هذه الجلسات التعليمية في مساعدة المستفيدين في التعريف عن أنفسهم بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

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