انطلاق مؤتمر الإمارات العاشر لجراحة العظام في أبوظبي 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنظم شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية المؤتمر الإماراتي العالمي العاشر لجراحة العظام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بحضور أكثر من 600 طبيب من مختلف التخصصات الطبية إضافة إلى عدد كبير من الممرضين و17 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية التي تعنى بأمراض العظام.

وقال الدكتور علي السويدي رئيس شعبة أمراض العظام رئيس المؤتمر:إن المؤتمر هذا العام يعد من أهم وأكبر مؤتمرات العظام في المنطقة كونه سيناقش التطورات في جراحة العظام، وجراحة الطرف العلوي والعمود الفقري، وجراحة الحوض والأطراف السفلية، وجراحة عظام الأطفال، وتقويم مفاصل الركبة، وعلاج الألم في جراحة العظام، والكوع واليد والعصب، والغضروف المفصلي، ودور علم الأحياء في جراحة العظام.

وأضاف إن المؤتمر سيخصص جلسة علمية كاملة للبحث عن استخدام الخلايا الجذعية في ترميم مفاصل الركبة والغضاريف، خاصة وأن هناك تجارب كثيرة أجريت في مختلف دول العالم للاستفادة من الخبراء العالميين حول الحالات التي يمكن علاجها بالخلايا الجذعية، لافتاً إلى أن شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية تؤيد استخدام الخلايا الجذعية في الخشونة المبكرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور علي السويدي إلى أن المؤتمر سيستضيف 53 محاضراً إقليمياً ودولياً من 14 دولة بمن فيهم متحدثون من أوروبا وأمريكا والهند ودول الشرق الأوسط، وسيكون هناك برامج علمية مكونة من 80 محاضرة علمية لمدة ثلاثة أيام، كما سيكون هناك أيضاً 4 ندوات للقطاع الصناعي.، لافتاً إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيقوم بعرض أحدث الروبوتات والمناظير في العمليات الجراحية.

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