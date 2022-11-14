الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:37، والجزر الأول عند الساعة 09:08، والثاني عند الساعة 23:42.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29، والمد الثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 08:07، والجزر الثاني عند الساعة 19:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 23 85 45

دبي 32 24 80 45

الشارقة 32 23 80 50

عجمان 32 24 85 50

أم القيوين 32 22 85 45

رأس الخيمة 33 23 75 50

الفجيرة 33 26 85 45

العـين 32 22 90 25

ليوا 33 20 90 30

الرويس 31 21 90 55

السلع 31 23 90 30

دلـمـا 33 26 85 50

طنب الكبرى 29 26 85 45

طنب الصغرى 29 26 85 45

أبو موسى 30 27 85 45.

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