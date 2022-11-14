وزارة الصحة تشجع الشركات الدوائية العالمية لنقل خطوط إنتاجها إلى الإمارات

المصدر: وام

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرصها على تشجيع شركات الأدوية العالمية لنقل بعض خطوط إنتاجها إلى داخل دولة الإمارات لما توفره الدولة من بنية تحتية وأنظمة حديثة تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وتحفيز الشركات العالمية لتعزيز مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة في الإمارات وذلك في إطار جهودها لضمان الإمدادات المستقرة والسلسة للأدوية بما يسهم في دعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في حفل توقيع اتفاقية بين "جلوبال فارما" الشركة التابعة والمملوكة لدبي للاستثمار وشركة "جلاكسو سميث كلاين" العالمية للصناعات الدوائية في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وسعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وجيزام أكالين نائب الرئيس والمدير العام لشركة "جلاكسو سميث كلاين" في منطقة الخليج العربي ومحمد سعيد الرقباني المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي مدير مجلس إدارة شركة "جلوبال فارما" وباسم البراهمة مدير عام شركة "جلوبال فارما".

وأشار الدكتور أمين الأميري إلى جهود الوزارة لإرساء استراتيجية تدعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة من خلال توسيع الشراكات مع المصانع والشركات العالمية لتعزيز قاعدة التصنيع الدوائي وتشجيع المزيد من الشركات لنقل عملياتها التصنيعية إلى الدولة ..موضحاً أن هذه الشراكة بين "جلاكسو سميث كلاين" و"جلوبال فارما" تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة القطاع الدوائي في دولة الإمارات وتلبية احتياجات جميع المرضى وثمّن جهود الشركتين ومساهمتهما في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بدوره قال سعادة باتريك مودي: "سررنا بدعم الشراكة بين "جلاكسو سميث كلاين" و"جلوبال فارما" والتي تشكل دليلاً ملموساً على استثمار "جلاكسو سميث كلاين" طويل الأجل في الإمارات..وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مجالات متنوعة ومنها الصناعات الدوائية وانعكاسها إيجاباً على المرضى فضلاً عن ضمان سلسلة إمدادات مرنة للأدوية".

من جانبه قال محمد سعيد الرقباني: "يسرنا إبرام هذه الشراكة الجديدة مع شركة "جلاكسو سميث كلاين" بينما نعمل معاً على علاج الأمراض وتلبية احتياجات المرضى في دولة الإمارات ستقوم شركة جلوبال فارما بإنتاج أدوية شركة جلاكسو سميث كلاين في منشآتها التصنيعية الحديثة إلى جانب تطبيقها للمعايير المحلية التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات لتستوفي كافة المعايير الدولية".

من جهتها أكدت جيزام أكالين نائبة الرئيس والمديرة العامة لشركة "جلاكسو سميث كلاين" في منطقة الخليج العربي أن الاتفاقية ستدخل حيّز التشغيل الكامل بحلول العام 2023 وستدعم طموح "جلاكسو سميث كلاين" للاستعداد دائماً لمواجهة الأمراض بالتعاون مع شركائها في دولة الإمارات ..لافتة إلى أن الشراكة الجديدة مع "جلوبال فارما" ستدعم مهمة الشركة لتعزيز رعاية المرضى وتعميق التزامنا في دولة الإمارات.

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