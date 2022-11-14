شرطة أبوظبي تبدأ اليوم تفعيل قرار خفض السرعات على طريق "أبوظبي - العين"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل اليوم (الاثنين) في تنفيذ إجراءات خفض السرعة على طريق أبوظبي - العين من "جسر الساد" إلى "جسر العامرة" باتجاه مدينة العين من سرعة 160 كم في ساعة إلى 140 كم في ساعة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية.

وتضمنت الإجراءات التي تم تنفيذها إزالة جميع الشواخص واللوحات المرورية المثبتة على الطرق والتي كانت تشير إلى أن سرعة الطريق محددة ب 160 كم في الساعة واستبدالها بأخرى توضح بأن سرعة الطريق محدده بـ 140 كم في الساعة.

كما استملت الإجراءات على نشر رسائل من خلال الأبراج الذكية المثبتة على الطريق تبين التعديلات التي طرأت على سرعة الطريقة، داعية في الوقت نفسه كافة سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات السرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة.

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