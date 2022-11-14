رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يفتتحان جامع الشيخ زايد في مدينة سولو

المصدر: البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا "جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو في إندونيسيا. في مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد "رحمه الله".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "سعدنا بافتتاح (جامع الشيخ زايد) في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله.. نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي".

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