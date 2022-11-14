محمد بن زايد: قمة العشرين اجتماع عالمي مهم لطرح رؤية الإمارات بمواجهة التحديات

المصدر: أبوظبي – البيان ووام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «قمة العشرين» في مدينة بالي الإندونيسية اجتماع عالمي مهم، وقال سموه على «تويتر»: «تسعدنا المشاركة فيه لطرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومنهجها في تعزيز التنمية المستدامة بما يخدم البشرية ومستقبل أجيالنا».

ويشارك سموه في أعمال القمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها «G20»، التي تعقد في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا، وتبدأ أعمالها غداً، كما يشارك في القمة، التي يترأسها جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا الصديقة، وقادة دول المجموعة وممثلو عدد من المنظمات الدولية.

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