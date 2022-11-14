«مبادلة للرعاية الصحية» تتألق بأضواء زرقاء

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم مبادلة للرعاية الصحية وأصولها المتنوعة من مرافق الرعاية الصحية إضاءة واجهات مبانيها باللون الأزرق، لنشر الوعي بمخاطر مرض السكري احتفاء باليوم العالمي للسكري، الذي يصادف 14 نوفمبر.

وتحت شعار «التثقيف لحماية أجيال الغد» ستسلط مبادلة للرعاية الصحية وأصولها المتنوعة عالمية المستوى الضوء على الحاجة الماسة لتحسين سبل الوصول إلى معلومات دقيقة وكافية ووافية حول مرض السكري، ليستفيد منها العاملون في قطاع الرعاية الصحية ومرضى السكري وأفراد أسرهم على حد سواء لتعزيز قدرتهم على التعامل مع هذا المرض المزمن وإدارته.

وفي إطار هذه المبادرة التوعوية ستتم إضاءة برج مبادلة ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي باللون الأزرق احتفاء باليوم العالمي للسكري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز