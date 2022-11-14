استئصال رحم مريضة بتقنية جديدة في مستشفى الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف قسم النسائية والتوليد في مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن إجراء عملية استئصال الرحم لمريضة بنجاح عن طريق تقنية جديدة تعرف باسم «في نوتس» (V-NOTES) عن طريق المهبل باستخدام المنظار.

وتأتي هذه الجراحة النوعية استكمالاً لعدد من العمليات المعقدة والنادرة التي يتم الإعلان عنها في المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وقال الطبيب عمر العلوان استشاري النسائية والتوليد وجراحة الأورام النسائية في المستشفى: «تعتبر هذه العملية من العمليات الحديثة على مستوى العالم، حيث يتم إجراؤها في مدة قصيرة من دون أي آثار ندوب في البطن، حيث يتمكن أغلب المرضى من الذهاب إلى بيوتهم في أقل من 24 ساعة».

نجاح

وأشادت الطبيبة أمل المعيني رئيسة قسم النسائية والتوليد والمساعد الطبي في المستشفى بسرعة ونجاح العملية، مشيرة إلى أن جميع أنواع العمليات الجراحية النسائية يتم إجراؤها في المستشفى.

وأفاد أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وجميع المستشفيات المنضوية تحت مظلتها، تمضي وفق رؤية الدولة 2071 في مساعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز