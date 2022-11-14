شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات «لحظات أبوظبي 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الثانية من فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي 2022»، والتي تنظمها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الفترة من 11 نوفمبر 2022 ولغاية 25 ديسمبر 2022، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في «ساحة مدينة خليفة» وفي مواقع عدة في أبوظبي والعين والظفرة.

وعقدت مديرية المرور والدوريات مجموعة من ورش العمل التوعوية والتي ركزت على رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعزيز السلامة المرورية.

وعززت إدارة الشرطة المجتمعية عبر أنشطتها التثقيفية جهود التوعية للأسر والجمهور عموماً وشارك أعضاء كلنا شرطة بدورهم في تحقيق استمرارية العمل بإسعاد المجتمع والأفراد. وشاركت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة بتقديم مقطوعات موسيقية وطنية وتراثية وسط إعجاب المشاركين والزوار، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 أداءها المتميز بعروض مبهرة من الكلاب البوليسية.

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على المشاركة في المبادرات المجتمعية للتعريف بجهودها وحرصها المستمر على تعزيز التوعية الأمنية والمرورية والمجتمعية بأساليب معاصرة وهادفة.

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