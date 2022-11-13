شرطة الشارقة تنجز (724) فحصاً خارجياً للسائقين في 8 أشهر

المصدر: الشارقة - وام

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أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة (724) معاملة خاصة بخدمة «الفحص الخارجي للسائقين» من أماكن تواجدهم خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأكد المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، حرص القيادة العامة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» التي تمت إضافتها في نهاية مارس الماضي حققت نسبة رضا فاقت 98 %، والتي أتاحت للمتعاملين القاطنين بإمارة الشارقة ممن لديهم موعد اختبار قيادة مركبات نهائي «مدينة» فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص من أماكن تواجدهم، سواء بالمنزل أول العمل.

وأوضح أن الفاحص من قبل الإدارة يذهب إلى المتعامل في مكان تواجده ويجري له فحص القيادة، ومن ثم إعادته لمكانه الأول، وذلك بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة عند حجزه لموعد الفحص.

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