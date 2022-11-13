رئيس الدولة يشارك في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) بإندونيسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في أعمال القمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) التي تعقد في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا وتبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.

ويشارك في القمة - التي يترأسها فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا الصديقة - قادة دول المجموعة وممثلو عدد من المنظمات الدولية.

ويرافق سموه وفد يضم كلاً من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة عبد الله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز