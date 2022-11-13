"الإمارات للتوحد" تشارك في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 "

المصدر: وام

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تشارك جمعية الإمارات للتوحد في الدورة الرابعة من معرض " إكسبو أصحاب الهمم الدولي " الذي سيقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 15 الى 17 نوفمبر الجاري.

ويعد المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال إفريقيا ويشارك فيه عدد كبيرمن الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم من داخل الدولة وخارجها إضافة إلى العارضين الدوليين بعد النجاح الذي حققه في دوراته السابقة.

وبهذه المناسبة أكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات للتوحد أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حرصت على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه أصحاب الهمم من خلال توفير كافة سبل الدعم للمؤسسات والجهات المتخصصة.

وقالت سموها : "شكلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في تمكين أصحاب الهمم .. المحرك الرئيسي نحو تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وتسطير الإنجازات النوعية في مختلف القطاعات".

وأضافت سموها أن دولة الإمارات اهتمت بشكل كبير بتأهيل ودمج المصابين بالتوحد في المجتمع ووضعت لهم الخطط والمبادرات التي تسهم في نشر الوعي بين الأهالي والمختصين إيمانا منها بأهمية دور هذه الفئات في المساهمة الفاعلة في مسيرة الخير والبناء بالدولة.

وذكرت أن الهدف الأساسي الذي تسعى الدولة لتحقيقه من تلك الجهود هو رعاية أبنائها من أصحاب الهمم والتركيز على تربيتهم وتعليمهم وتدريبهم لإشراكهم بشكل فاعل وايجابي في عملية التطور والتنمية الحضارية بكافة جوانبها الى جانب تعزيز قدرات وإمكانيات هذه الفئة لتمكينهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة.

وأوضحت سموها إن مشاركة جمعية الامارات للتوحد في إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات يأتي انعكاسا لتوجهاتها في توعية المجتمع نحو أصحاب الهمم وتمكينهم من العيش باستقرار وتعزيز مفهوم الدمج الشامل لهم وضمن جهودها وإتاحة الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم فضلاً عن إيجاد مسارات عمل جديدة تسهل انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع .

وقالت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان :" ستوفر الجمعية ومن خلال مشاركتها الثانية في المعرض منصة تفاعلية لشركائها الاستراتيجيين لعرض مبادراتهم وتجاربهم للأسر والأهالي من اصحاب الهمم على مستوى الدولة".

وأضافت سموها أن معرض أكسبو أصحاب الهمم الدولي يعد فرصة لإلتقاء أصحاب الهمم بمجموعة كبيرة من المؤسسات الداعمة لهم والاطلاع على أبرز ما يقدمونه من أجهزة وخدمات تكنولوجية تعنى بفئة أصحاب الهمم بالإضافة إلى أنه يتيح لزواره استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها قطاعات متعددة من مزودي الرعاية مروراً بالأسر المساندة وصولاً إلى الموردين الحكوميين والعاملين في مجال التكنولوجيا.

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