«المرموم».. قطة خطفت الأنظار في لقاء رئيس الدولة ومحمد بن راشد

المصدر: البيان

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خطفت القطة «المرموم» الأنظار في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أمس في استراحة المرموم.

وتعد «المرموم» إحدى صغيرات القطة التي سقطت من شرفة إحدى البنايات في دبي حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية وأنقذوها من دون أن يصيبها أي أذى في أغسطس 2021.



وتلقى منقذو القطة التي علقت في إحدى شرفات بناية في منطقة ديرة بدبي مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وضم فريق الإنقاذ "أشرف بلينزة- عاطف محمود نوازخان- عبد الراشد كوتوت- نصير أراكال محمد".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أشاد باللفتة الإنسانية عندما تكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات في دبي، معرباً سموه عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في «مدينتنا الجميلة».

ودعا سموه من يعرف هؤلاء المشاركين في إنقاذ القطة إلى أن يدل عليهم ليوجه سموه الشكر لهم.

وقال سموه، في تغريدة نشرها عبر حساب سموه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «الراحمون يرحمهم الرحمن.. فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة.. من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم».

وأرفق سموه مع التغريدة فيديو مصوراً لهذه اللفتة الإنسانية، وظهرت فيه القطة عالقة على إحدى الشرفات في بناية، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية، وقد أمسكوا بقطع قماشية إلى أن قفزت عليها القطة بسلام، من دون أن يصيبها مكروه.

#محمد_بن_راشد: الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم ..#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/duIXO7K5ED — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2021

وعلق أحد رواد مواقع الواصل الاجتماعي على حالة الطمأنينة والأمان التي ظهرت على القطة" المرموم" قائلاً: "عطفهم و رحمتهم شملت البشر و كل الكائنات، الحمدلله على نعمة قيادتنا وهذي الارض الطيبة".

قبل سنة تم انقاذ قطة سقطت من شرفة إحدى البنايات، بعدها قرر الشيخ محمد بن راشد بمنحها مأوى مع صغارها و الاعتناء بها في مزرعة المرموم وهذا ما ظهر في اللقاء الأخير مع رئيس الدولة بوخالد



عطفهم و رحمتهم شملت البشر و كل الكائنات، الحمدلله على نعمة قيادتنا وهذي الارض الطيبة♥️ pic.twitter.com/PwITleGFSN — Omar (@Omar__Cule) November 13, 2022

وقال آخر: "ماقصة هذه القطة خلال لقاء #رئيس_الدولة بمحمد بن راشد ؟ رحمتهم وعطفهم شملت البشر والكائنات الحمدلله على نعمة قادتنا في أغسطس 2021، أشاد الشيخ محمد بن راشد بإنقاذ قطة سقطت من شرفة إحدى البنايات في دبي.ولاحقا منحت مأوى في مزرعة المرموم.. وفي اللقاء الذي جمع بين الشيخ #محمد_بن_راشد".

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