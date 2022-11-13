برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات

المصدر: البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر والتقدير للكوادر الطبية والخدمية ولهيئة الطوارىء والأزمات والمتطوعين وكافة المواطنين والمقيمين الذين شكلوا فريقاً وطنياً واحداً عبَرَ بالإمارات بنجاح أحد أكبر الأزمات الصحية التي مرت على البشرية.

واعتمد سموه عدداً من القرارات خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء اليوم بقصر الوطن في أبوظبي، منها انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول اتحادي ومحلي وذلك بتاريخ 22 نوفمبر في العاصمة أبوظبي.

وقال سموه، "الهدف مراجعة الأداء خلال العام السابق، والاتفاق على أهم مشاريعنا التنموية على المستوى الوطني للعام القادم".

وأضاف سموه، "واعتمدنا في اجتماعنا انضمام الدولة للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ التحول العالمي نحو ازدهار اقتصادي أكثر استدامة ومحافظة على البيئة.. واستعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر COP28 العام القادم بإذن الله. مع تمنياتنا لمصر الشقيقة بالنجاح الكبير في الدورة الحالية"

وتابع سموه، "واعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء مشروع تطويري شامل لكوادر الحكومة الاتحادية لتطوير جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل عبر تدريبهم على المهارات المطلوبة للفترة القادمة .. الاستثمار في كوادرنا هو الاستثمار الأفضل والأكثر عائدا على مستقبلنا".

وواصل سموه، "واطلعنا على تطوير مشروع قياس الإنتاجية في الحكومة وتعهيده لهيئة الموارد البشرية الاتحادية. بعض الهيئات والوزارات ما زال لديهم ضعف إنتاجية نسبة للموارد البشرية والمالية المتوفرة لديهم.. القائد الحقيقي هو الذي يضاعف حجم وقيمة وإنتاجية الطاقات البشرية التي ضمن صلاحياته.. والعكس صحيح".

كما اعتمد سموه سياسة جديدة لدعم المنتج المحلي عبر تغيير سياسة الإعفاء الجمركي ليكون الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة في الصناعات والغير موجودة محلياً فقط بهدف تشجيع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً لدعمها.

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