نائب وزير الأمن العام الصيني يزور شرطة دبي

المصدر: البيان

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زار سعادة الفريق دو هانغ ووي نائب، وزير الأمن العام الصيني والوفد المرافق له، القيادة العامة لشرطة دبي، فيما كان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي وعدد من ضباط شرطة دبي، وذلك لمناقشة سبل التعاون الثنائي المُشترك في المجالات الأمنية والشرطية.

وأكد معالي الفريق المري خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية وسبل الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها وتعزيزها.

ميدان الروية

وشاهد نائب وزير الأمن العام الصيني في ميدان الروية عرضاً عسكرياً قدمته إدارة أمن وحماية الشخصيات عن التعامل مع الأحداث الطارئة من خلال تنفيذ سيناريو لعمليات مداهمة ورماية وإنقاذ وتعامل مع مشتبه بهم.

مركز القيادة والسيطرة

بعد ذلك، زار نائب وزير الأمن العام الصيني، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، أطلع خلالها على منظومة العمل في الإدارة وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

مركز الشرطة الذكي

كما وزار الوفد الصيني مراكز الشرطة الذكية "SPS"، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي توفرها المراكز من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، والتي يصل عددها إلى 45 خدمة، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان ""SPS، أو "درايف ثرو"، أو "ووك إن"، وتقدم بـ7 لغات، على مدار الساعة.

واستمع الوفد إلى شرح حول الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ودون الحاجة إلى التوجه لمراكز الشرطة التقليدية، وكذلك آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة الموظفين.

مستوى متطور

وفي ختام الزيارة عبر سعادة الفريق دو هانغ ووي، عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سُخرت لخدمة الإنسان وأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

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