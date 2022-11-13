أوقاف دبي تطلق وقفاً يدعم الحالات الإنسانية في مستشفى التداوي

المصدر: البيان

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أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي بالتعاون مع مجموعة التداوي الطبية مبادرة صندوق وقف الصحة لعلاج الحالات المرضية الإنسانية في مستشفى التداوي التخصصي وتوفير خدمات صحية شاملة ودعم القطاع الصحي في المجتمع ووقايته وتعزيز دور الوقف في دعم الصحة والمحافظة على حياة الأفراد.

وتعد المبادرة أول باكورة تعاون إنساني بين اوقاف دبي ومستشفى تداوي وسيتبعها مشروعات لاحقة تدعم صندوق التكافل الخيـري الصحي بمجموعة التداوي، ويتضمن المشروع بناء وقف خيري مستدام يعود ريعه على مساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التـي يحتاجونها في مستشفيات التداوي.

وتعتزم المؤسسة تشييد مشروع وقف تداوي بمنطقة السطوة على مساحة قدرها 233.74 متـر مربع، ويتكوّن المبنـى الوقفي من طابق أرضي وطابقين متكررين ومحلات تجارية ومواقف للسيارات مع مساحات الخدمات والمرافق، وتبلغ قيمة الأرض وتكاليف الانشاء مع قيمة الأرض نحو8 مليون درهم

وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصر بدبي إن المؤسسة تولي قطاع الصحة اهتماماً بالغاً، وذلك إنطلاقاً من إدراكها بأهمية الحفاظ على حياة الأفراد وحمايتهم من الأمراض وتوفير البيئة الصحية المناسبة عبر إتاحة جميع الوسائل والإمكانات المتطورة التي تحقق تنمية هذا القطاع الحيوي الهام، وأضاف المطوع أن مستشفى التداوي شريك استراتيجي داعم لمبادرات المؤسسة في المجال الصحي ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لفئات المجتمع غير القادرة على تحمل نفقات العلاج.

وأكد المطوع أن المؤسسة حريصة على تمكين الوقف الصحي وتعزيز دوره في المجتمع لذا تسعى المؤسسة إلى تنظيم جميع الجهود وإشراك المجتمع ممثلا بكافة شرائحه ومؤسساته وأفراده ورجال الأعمال في تحقيق التنمية الصحية المستدامة، وتحفيز الجهات غير المشاركة على دعم هذا القطاع ولعب دور إيجابي عملي في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات والمساهمة بفاعلية وكفاءة عالية في مسيرة تنمية القطاع الصحي وتحقيق استدامته دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير الأنظمة الوقائية من خلال الاستراتيجية الصحية التي تتبناها والتي تهدف للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

ومن جانبه أعرب سعادة مروان ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية عن شكره وتقديره لمبادرة أوقاف دبي الإنسانية التي ستسهم في تخفيف الأعباء المادية والصحية عن المرضى المتعسرين، وذكر أن المجموعة ستقدم كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى معايير الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى، وأضاف أن المستشفى تفتح أبوابها لجميع الجهات الراغبة بالمشاركة في دعم صندوق التكافل الخيـري الصحي والمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل وتمكين جميع أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات الطبية.

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