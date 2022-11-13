طرق دبي تنجز أعمال رصف طرق داخلية في 3 مناطق سكنية

المصدر: البيان

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أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، أعمال مشروع تنفيذ طرق داخلية في ثلاث مناطق سكنية هي القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة، بطول إجمالي37 كيلومتراً، وبدأت تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 37 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 21 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 16 كيلومتراً، ويتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2023.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية في المناطق السكنية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

القوز 2

وقال معالي مطر الطاير: شملت أعمال الطرق المنجزة في منطقة القوز الثانية، الواقعة بين شارعي الخيل وميدان، تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة بطول 16 كيلومتراً، حيث جرى تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، مشيراً إلى أن الطرق الجديدة تسهم في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة القوز الثانية مثل مجمع أسواق وحديقة بحيرة القوز، وتخدم أكثر من 3000 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

البرشاء جنوب 3

وأشار معالي مطر الطاير، إلى أن مشروع الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تضمن تنفيذ طرق بطول ستة كيلومترات و400 متر، وذلك في قطاع حدائق محمد بن راشد محاطًا بالبرشاء جنوب الثانية من الشمال، والحبية الأولى والرابعة من الجنوب: (موتور سيتي والمدينة الرياضية)، وأرجان من الشرق، والبرشاء جنوب الرابعة من الغرب، كما تضمن تنفيذ أعمال إنارة الطرق، ومواقف السيارات، ومحطات الحافلات، مؤكداً أن المشروع ساهم في تسهيل الوصول إلى المواقع الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تطويرها حديثاً، ويخدم أكثر من 4500 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، كما ساهم في تحسين مداخل المنطقة ورفع طاقتها الاستيعابية بحوالي 1500 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع حصة، إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق الحالية في منطقة أرجان، لتمكين سكان المنطقة من الدخول والخروج من شارع أم سقيم من جهة، ومن خلال شبكة الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثانية من جهة أخرى.

ند الشبا 2

وشملت الأعمال المنجزة في منطقة ند الشبا الثانية، رصف طرق بطول 12 كيلومتراً، وتنفيذ مواقف موازية، والإنارة، والربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، وساهمت الطرق الجديدة في رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في ند الشبا الثانية من حيث السلامة والتدفق المروري وتحسين المداخل والمخارج في المنطقة، وتنفيذ طرق ووصلات تخدم جميع قطع الأراضي داخل المنطقة، وتوفير مدخلين ومخرج إضافي من شارع ند الحمر، لتحسين ربط المنطقة بالمناطق المجاورة.

4 مناطق جديدة

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الهيئة بدأت في تنفيذ أعمال طرق داخلية وإنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، ويتضمن المشروع تنفيذ طرق بطول 8 كيلومترات في منطقة مرغم، وتحديداً المنطقة الواقعة على شارع دبي-العين بالقرب من سكاي دايف دبي، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، وستنفذ الهيئة طرقاً وإنارة وشبكة تصريف الأمطار، بطول أربعة كيلومترات في منطقة لهباب، وأعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي- حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الجمال بطول كيلومترين، أما في منطقة الليسيلي فسيجري تنفيذ طرق بطول سبعة كيلومترات، وتنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست إكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويشمل المشروع أيضاً تنفيذ طرق وإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، بطول كيلومترين في منطقة حتا، وتحديداً في مناطق صعير والسلمي وسيهلة.



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