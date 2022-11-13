حاكمة طوكيو : الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح «COP28»

المصدر: شرم الشيخ - وام

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أكدت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عمق العلاقات الإماراتية اليابانية، مشيرة إلى أنها علاقات جيدة جداً ونعمل على تطويرها في المجالات كافة. وأضافت كويكي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، على هامش قمة المناخ «cop27»: «نحن في طوكيو وأبوظبي نعمل سوياً على التعاون في جميع المجالات ومن بينها التعليم والتبادل الطلابي الذي بدأنا بالفعل العمل عليه».

وأشادت حاكمة طوكيو، بالتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة الشمسية، مؤكدة أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في استخدام الطاقة الشمسية، وتشهد نهضة كبيرة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت أن دولة الإمارات، قادرة على استضافة قمة المناخ المقبلة «cop28» بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وكوادر، تؤهلها لإنجاح هذه القمة. وأشارت إلى علاقات بلادها بالدول العربية التي وصفتها بالقوية، لافتة إلى التعاون وتبادل الزيارات، فضلاً عن التشابه الكبير في العادات والتقاليد.

‏ولفتت حاكمة طوكيو، إلى أن مشاركتها في «cop27» التي تستضيفها مصر تهدف إلى استعراض التدابير التي اتخذتها بلادها للحد من التغيرات المناخية، ومن بينها تقليل استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33 %، وتشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل لاستغلال الطاقة الشمسية وهذا سيكون قانوناً.

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