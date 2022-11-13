وزير الشباب المصري: دور رئيس للشباب في تنظيم المؤتمر

المصدر: شرم الشيخ - وام

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قال وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، إن مستوى الحضور الضخم في فعاليات مؤتمر «COP 27» يؤكد نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث الدولي المهم. وأضاف صبحي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP 27» في شرم الشيخ: «فخورون بهذا النجاح من ناحية التنظيم وحشد الآلاف من المعنيين الدوليين بموضوعات المناخ لبحث جميع التحديات وكيفية التصدي لها»، مشيراً إلى أن الشباب بذلوا جهوداً ضخمة في تنظيم وإنجاح «COP 27» من خلال تواجدهم القوي في هذا العمل ليس فقط من خلال التطوع، وإنما من خلال أنشطة فنية كثيرة قبل وأثناء تنظيم الحدث.

وأعرب وزير الشباب والرياضة المصري، عن أمنياته بنجاح دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» العام المقبل. وثمن صبحي، جهود معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في تنمية وتطوير قدرات الشباب الإماراتي والعربي، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة المصرية عملت على تنمية الوعي للشباب والنشء داخل منشآتها، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات، لتكوين جيل قادر على المعرفة والقيادة في مجال المناخ، باعتباره أحد المجالات المهمة والمصيرية للعالم أجمع.

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