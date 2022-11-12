«الجرافات البحرية الوطنية» توفر 100 وظيفة متنوعة للكفاءات الوطنية الشابة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة لها مشاركتهما في معرض «توظيف أبوظبي 2022» بهدف استقطاب المزيد من الكوادر المحلية للعمل في مجال الهندسة والإنشاء والتوريد وأعمال التجريف البحرية وتوفر المجموعة وشركاتها أكثر من 100 وظيفة شاغرة في مجالات متنوعة ويمكن للطلاب التقدم مباشرة لشغل الوظائف الشاغرة لدى المجموعة.

وخلال الدورة الحالية من المعرض، الذي يقام في الفترة ما بين 14 و16 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، ستوفر المجموعة للمواهب الإماراتية فرصة التعرف على الوظائف الشاغرة ضمن مختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتطوير قوى عاملة ذات مهارات عالية.

وسيتمكن المشاركون من استكشاف الفرص التي تتيح لهم الالتحاق بالمجالات الهندسية والفنية والتقنية والتعرف على الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في تطوير مشاريع البنية التحتية الوطنية والدولية ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار، قال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نحن ملتزمون بالاستثمار في جيل جديد من المواهب الإماراتية الشابة وتزويدهم بفرص عمل مرغوبة في مختلف القطاعات، وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية المجموعة لتطوير قاعدة معرفة محلية صناعية وهندسية قوية، وتعزيز آفاق الازدهار الوظيفي للمواهب الإماراتية وترسيخ سمعة المجموعة ومكانتها الريادية».

فعاليات

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «نتطلع للمشاركة في فعاليات معرض توظيف أبوظبي للتفاعل مع الشباب الإماراتي المؤهل واطلاعهم على خبرتنا ومعرفتنا الفريدة في مجال الهندسة والإنشاء والتوريد وأعمال التجريف البحرية، يعتبر توظيف الكوادر الإماراتية على رأس أولوياتنا، لا سيما في المجالات الهندسية والتقنية، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز مساهمتهم في جميع قطاعات المجموعة ومشاريعنا الرئيسية».

استثمار

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «يعد الاستثمار في المواهب الإماراتية وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات والخبرات التي ستساعدهم في صقل حياتهم المهنية أولوية قصوى، ويوفر معرض توظيف أبوظبي فرصة مثالية لاستقطاب الكفاءات والخريجين وتزويدهم بالفرص العديدة التي توفرها شركتنا في مختلف القطاعات البحرية والبرية».

مهارات

وقال محمد القايدي، رئيس قسم الموارد البشرية لدى مجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «توفر المجموعة بيئة عمل ديناميكية ومجزية، حيث يمكن للخريجين اكتساب مهارات عملية وتلقي التوجيه والإرشاد المهني من الخبراء المختصين في مختلف المجالات، نهدف هذا العام إلى توظيف مواهب إماراتية واعدة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات لملء 100 وظيفة شاغرة متاحة داخل المجموعة».

هذا وتوفر مجموعة الجرافات البحرية الوطنية للمواهب الشابة «برنامج تطوير الخريجين» لمدة عامين، لتسليط الضوء على الوظائف والأدوار والمسؤوليات المختلفة داخل المجموعة، ما يؤهلهم لمسار وظيفي مستدام.

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