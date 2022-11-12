شرطة عجمان تحصل على المواصفة العالمية في إدارة الأمن والمرونة المؤسسية

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت القيادة العامة لشرطة عجمان مسيرتها في الحصول على جوائز التميز والمواصفات العالمية، وما زالت خطة التحسين المستمر قائمة حيث حصلت القيادة على مواصفة إدارة الأمن والمرونة المؤسسية 22316:2017 ISO بتطبيقها على جميع وحداتها التنظيمية، وذلك من قبل شركة SGS Gulf Ltd.

وصرح العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان أن الهدف من تطبيق المواصفة تعزيز قدرة المؤسسة على التنبؤ والتوقع والاستجابة للمتغيرات الدائمة، والتأقلم مع تلك المتغيرات بحرفية ابتداءً من الأمور اليومية البسيطة، وانتهاءً بالأزمات والتحديات الكبرى التي يمكن أن تواجه الشرطة.

‌‎وأضاف العميد علي عبيد الشامسي أن شرطة عجمان بهذا الإنجاز بلغت حصيلتها من المواصفات العالمية 19 مواصفة عالمية ونظام إداري، تمكنت بها الشرطة من تحقيق الريادة والسعي لتحقيق توجهات الدولة المتمثلة في الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز