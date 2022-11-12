عبد الله المري يتفقد مركز المرونة في شرطة دبي

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز المرونة في تعزيز جاهزية القوة عبر توقع المخاطر، وتقليل آثارها السلبية والاستجابة بفعالية معها للعبور إلى المستقبل بكل كفاءة وحرفية، والاستمرار في أداء المهام والأعمال دون انقطاع.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه لمركز المرونة في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون التميز والريادة، والعقيد عبد الله عتيج خميس، نائب مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.

واستعرض العميد أحمد بورقيبة المؤشر الاستراتيجي للمركز وهو نسبة تحقيق معايير المرونة، بالإضافة إلى 28 مؤشراً رئيسياً وفرعياً موزعة على الإدارات الفرعية والتي تم تحقيقها بنسبة 100%.

وقدم قسم الشؤون الإدارية نبذة عن البرامج التدريبية والمبادرات التي تهدف إلى تحفيز الموظفين وإسعادهم، حيث حقق مؤشر السعادة المستهدف المطلوب بنسبة 100%.

واستعرض قسم التدريب والتمارين، السيناريوهات الاستراتيجية التي نفذتها شرطة دبي في العام 2021، بمشاركة 46 شريكاً، وهي 38 تمريناً منها 12 تمريناً استراتيجياً، و26 تمريناً داخلياً، وتمت معالجة جميع فرص التحسين فيها بنسبة 100%، بينما استعرض قسم المخاطر، التحديات الأمنية وسبل معالجة الإجراءات ووضع الخطط المناسبة لها، حيث تم استحداث 6 خطط أمنية في العام 2021.

واستعرض قسم المعلومات والدعم اللوجستي مُمكنات وقدرات الشركاء في القطاعين العام والخاص والبالغ عددهم 62 شريكاً، بالإضافة إلى عرض ثلاثة مشاريع رقمية مستقبلية لإدارة الأزمات والكوارث والمخاطر والمرونة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز