مركز شرطة المرقبات يكرم سيدة لتعاونها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات من اللواء علي أحمد عبدالله غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، كرم المقدم ماجد عيسى جان، رئيس قسم المناوبة العامة في المركز، تشيريلين جامبا كاباج، بحضور رؤساء الأقسام، وذلك تقديراً لتعاونها المجتمعي المثمر مع الشرطة.

وقدم المقدم ماجد عيسى جان شهادة شكر وتقدير لتشيريلين جامبا كاباج من الجنسية الفلبينية، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور وبث روح التعاون المشترك، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع مع شرطة دبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

بدورها، عبرت تشيريلين جامبا كاباج عن سعادتها بتكريم شرطة دبي لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز