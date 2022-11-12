«الإمارات الصحية» تستعرض 3 بحوث وبرنامجاً مهنياً لأطباء الرعاية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت إدارة الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الدورة التاسعة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، الذي انعقد مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضة عدداً من الأبحاث الطبية، بالإضافة إلى تقديمها برنامج التطوير المهني لأطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال علاج الحالات الطارئة.

وتضمنت البحوث بوستر بحثي استعرض من خلاله كل من الدكتورة فاطمة المليح والدكتور نسيم محمد والدكتورة فاطمة المرزوقي معدل انتشار أمراض الربو والحساسية لدى الأطفال في الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى عرض بوستر بحثي عن تطبيق قاعدة أوتاوا قبل طلب الأشعة السينية في مركز المدينة الصحي في إمارة الفجيرة قدمته الدكتورة أسماء محمد.

كما قدمت الدكتورة ريام الدرمكي بوستر بحثي عن الكشف المبكر عن مرحلة ما قبل مرض السكري ومرض السكري لمرتادي عيادة رعاية ما قبل الحمل إضافة إلى تقديم الدكتورة كريمة الرئيسي، أخصائي طب أسرة ورئيس قسم الشؤون المهنية في إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، برنامج التطوير المهني لأطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال علاج الحالات الطارئة، مستعرضة أهم مخرجات البرنامج التدريبي من حيث تمكين الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية لعلاج الحالات الطارئة واطلاعهم على أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والعلاج أيضاً تم استعراض برنامج التدريب والذي اشتمل تطوير المهارات العلمية والعملية في علاج الحالات الطارئة مثل علاج الحروق والجروح وحالات عدم انتظام السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم ونوبات الربو وكافة أنواع الحساسية وغيرها من الحالات الطارئة الشائعة عند البالغين والأطفال.

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