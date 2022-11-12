تصوير «سديم السمكة» من سماء أبوظبي على بعد 6000 سنة ضوئية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير سديم «رأس السمكة» من سماء أبوظبي باستخدام مرشحات هيدروجين (أخضر) وأكسجين (أزرق) وكبريت (أحمر) في مدة استغرقت حوالي 10.5 ساعات.

وقال المهندس محمد عوده رئيس مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي إن سديم السمكة هو انبعاث وغبار ومنطقة نشوء نجوم في مجموعة «ذات الكرسي»، وهي منطقة خصبة لتولد النجوم الجديدة يوميا، ويبعد عنا 6000 سنة ضوئية، ويحتاج الضوء إلى 70 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره (660 تريليون كم).

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