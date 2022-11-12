هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز وعي موظفيها بأفضل ممارسات الصحة المهنية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة كهرباء ومياه "أسبوع الصحة والسلامة الداخلي" السنوي العشرين، والذي تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة بين جميع موظفيها وحرصها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، "يأتي تنظيم "أسبوع الصحة والسلامة الداخلي" سنوياً في إطار حرصنا على أن يواكب موظفو الهيئة جميع المستجدات وآخر التطورات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعات وعمليات الهيئة، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، مع تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة واستدامة الموارد."

وأضاف: "ضمن جهودنا لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، نواصل العمل للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية وسُبُل تحسين الكفاءة الانتاجية والتشغيلية وتعزيز الاستدامة لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة."

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب ومنح الشهادات من قبل المجلس، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد. ويحصل الموظفون الذين يخضعون للتدريب من قبل كوادر الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.

تضمن "أسبوع الصحة والسلامة الداخلي" العديد من الأنشطة والفعاليات شملت محاضرات توعوية حول الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الحرائق، واستشارات طبية في مختلف التخصصات، وجلسات حول التغذية وصحة الأسنان، واختبارات طبية مثل سكر الدم ومؤشر كتلة الجسم وغيرها، إضافة إلى حملة للتبرع بالدم في عدد من مراكز الهيئة. كما تضمنت أنشطة الأسبوع مسابقات إلكترونية داخلية لموظفي الهيئة حول مختلف جوانب الصحة والسلامة، إضافة إلى تدريبات رياضية لتشجيع الموظفين على اتباع نمط حياة صحي.

وأشاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي بحرص الهيئة على توفير بيئة عمل صحية وآمنة، إضافة إلى تعزيز الوعي بمختلف جوانب الصحة والسلامة وتنظيم دورات تدريبية للموظفين على مدار العام، حيث نظمت الهيئة خلال العام الجاري 92 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة شارك فيها 2,353 موظفاً.

جوائز

تكللت جهود الهيئة في ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة بفوزها بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها حصولها هذا العام على جائزة "سيف الشرف في الصحة المهنية والسلامة" للمرة الخامسة عشرة، وتحصل الهيئة على شهادة الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني منذ عام 2002 وحققت هذا العام معدل 97.88%، وكانت أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تلبي المعايير العالمية لمجلس السلامة البريطاني الخاصة بتدابير الوقاية من فيروس كوفيد-19. كما فازت الهيئة بالفئة الماسية خلال الدورتين الأولى والثانية من جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال، حيث

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز