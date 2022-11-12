رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسي بولندا وأنغولا بذكرى الاستقلال

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس أندجي دودا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.

في سياق متصل، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى جواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، بمناسبة ذكرى استقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس جواو مانويل غونسالفس لورينسو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز