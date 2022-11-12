منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يحضران حفل زفاف نجلي محمد بن نعيف العامري

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة أمس وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي حفل الزفاف الذي أقامه محمد بن عبدالله بن نعيف العامري في «نادي ضباط القوات المسلحة» بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجليه (علي) إلى كريمة سالم عيضة العامري، و(سالم) إلى كريمة سالمين مبارك العامري. ورافق سمو الشيخ منصور بن زايد خلال الحفل نجلاه الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان. وهنأ سموه العريسين وذويهما بهذه المناسبة، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة. كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي عدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين.

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