ذياب بن محمد بن زايد يشهد انطلاق فعاليات «لحظات أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، إطلاق الدورة الثانية من مبادرة «لحظات أبوظبي 2022»، والتي تنظمها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع عدة جهات، وتشمل حزمة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية، بدأت أمس من «ساحة مدينة خليفة» في أبوظبي.

وتستمر حتى ديسمبر المقبل في مختلف المواقع في كل من أبوظبي والعين والظفرة. وانطلقت الفعاليات بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد كبير من كبار الشخصيات، والمشاركين من مختلف أفراد المجتمع، وذلك في أجواء اتسمت بالحماس، والتلاحم المجتمعي.

ريادة

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي: انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون أبوظبي واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والاستقرار والاستثمار.

فإننا نحرص في الدائرة على العمل وفق رؤية واضحة لتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة، عبر وضع خطط واستراتيجيات وسياسات أساسها أن نكون صوت المجتمع والمساهمين في تلبية احتياجاته، ولذا نحرص كفريق واحد على تنفيذ مبادرات وفعاليات تعنى بالمجتمع المحلي، وإرساء منظومة متكاملة تعزز من مساهمة المجتمع في المشهد التنموي المستدام.

ترابط

وأضاف، أن «لحظات أبوظبي»، تعد من المبادرات المهمة التي تجسد مفهوم التكامل والترابط بين أفراد المجتمع، عبر توفير بيئة مرحة مليئة بأجواء من الحماس والمتعة، مؤكداً أن الدورة الأولى من المبادرة والتي أطلقت عام 2019 حققت نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال ومستوى المشاركة؛ حيث تم تنفيذ 25 فعالية استقطبت أكثر من 321 ألف زائر وأكثر من 480 عرضاً فنياً و85 مشاركاً ونحو 19 ألف مسجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

تنوع

وتضم المبادرة في نسختها الثانية أنشطة التي ستقام في مختلف المناطق والتي تتناسب مع الفئات المجتمعية كافة، وأبرز هذه الأماكن هي ساحة مدينة خليفة وحديقة العاصمة وحديقة محمد بن زايد ومنطقة مصفح، وحديقة الجاهلي في مدينة العين، ومدينة الظنة في منطقة الظفرة.

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