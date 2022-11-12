التوطين: 5 حالات يسقط فيها حق التعويض عن إصابات العمل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي بدأ العمل بأحكامه مطلع العام الجاري، حدد 5 حالات لا يستحق فيها العامل التعويض عن إصابة العمل وهي:

إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أنه تعمد إصابة نفسه لأي سبب، أو حدوث الإصابة تحت تأثير المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو إذا ثبت رفض العامل من دون سبب جدي الكشف عليه، أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.

ثبوت الإصابة

وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب القانون الذي نص عليه المرسوم في حال ثبوت أن الإصابة التي تعرض لها العامل ناجمة عن القيام بالعمل الموكل له فإن صاحب العمل ملزم تحمل نفقات العامل حتى يشفى ويكون قادراً على العودة إلى العمل أو يثبت عجزه وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم.

وإذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر يصرف له نصف الأجر وذلك مدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العمل ويثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.

وفي حال أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحقت أسرة المتوفّى تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة قدرها 24 شهراً على ألّا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض على المستحقين عن العامل المتوفّى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفّى ومكافأة نهاية الخدمة أو أي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.

تحقيق واستدلال

وأوضحت الوزارة أن هناك إجراءات وشروطاً يتعين اتباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة، ويأتي في مقدمتها إبلاغ الجهة الطبية ومركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل، وتقوم جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها بإجراءات الاستدلال والتحقيق اللازم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما يقوم مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة بمساعدة جهات التحقيق على جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك، وتعد البيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه.

وتقوم جهة التحقيق بتزويد الوزارة نسخة من نتيجة الإجراءات التي قامت بها مع نسخة من محضر الاستدلال، كما تقوم الجهة الطبية بإعداد تقرير عن إصابة العمل بعد انتهاء العلاج، ويوضح فيه للوزارة إصابة العمل أو المرض المهني ونوعه وسببه وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل، ومدة العلاج ودرجة العجز وما إذا كان كلياً أو جزئياً، إضافة إلى مدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.

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