موسم واعد في الإمارات مع اقتراب «أجمل شتاء»

المصدر: أبوظبي - وام

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سجّل القطاع السياحي في الإمارات الأسبوع الماضي، أداءً مميزاً وفق التقارير العالمية ومستويات الإقبال على مطارات الدولة، ما يؤكد جاهزية القطاع لاستقبال موسم سياحي واعد واستثنائي مع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من حملة «أجمل شتاء» في العالم. ولعبت مكانة دولة الإمارات وجاذبيتها دوراً بارزاً في تحولها إلى الوجهة السياحية الأبرز في المنطقة.

والمحطة شبه الثابتة في البرامج السياحية لزوار المنطقة. وجاءت الإمارات ضمن المراكز الأولى عالمياً على قائمة أفضل الدول في الأداء السياحي، التي أصدرتها شركة «فورارد كيز» الإسبانية المتخصصة في تحليل قواعد البيانات المتعلقة بالسفر والطيران، بالتعاون مع «سوق السفر العالمي».

وذكر التقرير أن الإمارات تقترب كثيراً من العودة إلى مستويات السياح، الذين كانوا يزورونها قبل تفشي «كوفيد 19»، موضحاً أن الإمارات ستستفيد من الزخم الذي تشهده منطقة الخليج مع اقتراب استضافة كأس العالم 2022.

وتوقع تقرير لـ«ستاندرد آند بورز» أن تستضيف دول الخليج العربي أعداداً كبيرة من الزوار خلال نهائيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قد تكون المستفيد الرئيس نظراً لقربها الجغرافي ومكانتها السياحية الراسخة، ومعالم الجذب السياحي الرئيسة فيها، وشركات الطيران التي تربطها بالمنطقة والعالم والتأشيرات السياحية متعددة الدخول لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأشار إلى الطاقة الاستيعابية الضخمة لفنادق إمارة دبي التي ستكون خياراً رئيسياً أمام الزوار القادمين لحضور البطولة بدعم من الرحلات اليومية بين دبي والدوحة، التي تستغرق أقل من ساعة، فضلاً عن رفع القيود المتعلقة بالجائحة بما في ذلك عدم الحاجة لإجراء اختبار فيروس كورونا (من معظم الوجهات)، ما يبسط السفر من وإلى دبي.

وفي إطار النتائج الإيجابية المتعلقة بقطاع السياحة الإماراتي، أعلنت مجموعة الإمارات أخيراً، تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 4.2 مليارات درهم خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (22/‏‏‏‏23)، محققة بذلك تحولاً بنحو 10 مليارات درهم من خسائر بلغت 5.7 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت المجموعة توسعاً في قاعدة موظفيها 10 %.

كما واصلت طيران الإمارات التركيز على استعادة شبكة الركاب العالمية واتصالاتها من خلال مركزها في دبي، واستئناف الخدمات وإضافة رحلات لتلبية طلب العملاء عبر الأسواق.

وكانت مطارات أبوظبي قد توقعت أن يعبر أكثر من 15 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي الخمسة بنهاية العام الجاري في ظل استمرار حالة الانتعاش في قطاع الطيران مع عبور 11 مليون مسافر من مطارات أبوظبي منذ بداية العام وحتى أول نوفمبر.

وعلى صعيد تعزيز الشراكات الدولية، وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع «ويب بيدز»، المزود العالمي لحلول توزيع خدمات الإقامة والضيافة والمنتجات لقطاع السياحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعميق أطر التعاون بين الجانبين في جوانب مختلفة تشمل تعزيز وعي وكلاء السفر وبرامج العطلات الخارجية ضمن شبكة «ويب بيدز» بالمقومات السياحية الاستثنائية في أبوظبي، وتنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت والجولات الترويجية والرحلات التعريفية إلى العاصمة الإماراتية.

وشاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في سوق السفر العالمي 2022، الذي أقيم أخيراً في لندن، بسلسلة من اللقاءات والحوارات، جمعت خلالها 18 جهة تمثل مختلف المجالات والاختصاصات من القطاعين العام والخاص، وعدداً من ممثلي مكاتب السياحة ووكالات السفر والمنشآت الفندقية في الشارقة، للترويج للإمارة واستعراض المقومات السياحية التي تزخر بها.

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