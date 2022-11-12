إقامة صلاة الاستسقاء على مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

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استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أقيمت أمس في جميع مساجد الدولة صلاة الاستسقاء، وذلك بعد صلاة الجمعة تأسياً بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ حميد بن راشد النعيمي في منطقة الراشدية بعجمان بعد صلاة الجمعة.. وذلك اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان.

كما أدى الصلاة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والمصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتناول فضيلة الشيخ عبد الله الجيزاني إمام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان - الذي أمّ المصلين - في خطبته أهمية الالتجاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه، وإظهار الافتقار بين يديه، وطلب عفوه ومغفرته وفضله؛ وذلك من هدي الأنبياء والمرسلين، وهو سبيل المؤمنين والمتقين، يفتح الله تعالى به أبواب الخيرات، وينزل الغيث والبركات.

وقال: «توجهوا إلى اللہ تعالى بخالص الدعاء، وصادق الرجاء، يفتح لكم أبواب السماء، إذ ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء فهو القائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة».

ورفع الإمام والمصلون في ختام الدعاء أكف التضرع إلى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقي به العباد والبلاد وينبت الأرض، وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه الحكام، ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم شهداء الوطن.

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